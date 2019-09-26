Беларусь ищет альтернативу российской нефти - Лукашенко

Лидер Беларуси отметил, что самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска - через Польшу в Беларусь.

Беларусь в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в Российской Федерации вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь считает для себя выгодной возможную поставку нефти из Европы на белорусские НПЗ реверсом по нефтепроводу "Дружба".

"Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска - через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

"Не из России нефть пойдет, а оттуда [через Польшу] к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", - уточнил белорусский лидер.