У Зеленского подтвердили, что Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долга

Во время переговоров в Минске вопрос возобновления прямых поставок газа из России до Украины не поднимался.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в сегодняшних переговорах в Минске, пишет Громадське.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", - сообщил Ермак.

Он добавил, что выплата долга Газпрома состоится деньгами. Отметим, что ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами Газпрома, которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.

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Он отметил, что подробнее про договоренность о газе можно будет узнать во время пресс-брифинга в Офисе президента. Его запланировали на 21 декабря.

Вопрос погашения задолженности Газпрома по решениям арбитражей было одним из ключевых на переговорах о транзите. Ранее Россия настаивала, чтобы "Нафтогаз" отказался от своих требований по решениям арбитражей в качестве предпосылок начала переговоров о транзите газа. Впоследствии Россия включала этот вопрос в рамках так называемых "пакетных договоренностей", которые также включали восстановление прямых поставок газа в Украину.

Отметим, что по данным источников "Громадського", во время переговоров в Минске вопросы восстановления прямых поставок газа из России в Украину не поднимался.

Напомним, ранее о том, что Россия согласилась выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража сообщило издание Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.