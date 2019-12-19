Украина, Россия и ЕС достигли предварительного соглашения по транзиту газа - Шефчович

При этом Марош Шефчович не раскрыл деталей достигнутых договоренностей, но отметил, что 20 декабря эти договоренности должны быть подтверждены на более высоком уровне - руководством Украины и России.

По итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Мы достигли согласия по всем ключевым вопросам. Это очень хорошие новости для Украины, Европы, России, для газового рынка», - сказал Шевчович.

При этом он не раскрыл деталей достигнутых договоренностей, но отметил, что завтра, 20 декабря эти договоренности должны быть подтверждены на более высоком уровне - руководством Украины и России. После этого соглашения могут быть подписаны.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что стороны качественно отработали конечный протокол решения, что приближает страны к подписанию финальных договоров.

Читайте такжеВ Евросоюзе рассказали, чего ожидают от переговоров по транзиту газа через Украину

«Мы должны согласовать эти последние наши позиции со столицами Киевом и Москвой, а также на прямой связи будет и Брюссель. В ближайшее время я уверен, что мы достигнем положительного результата для всех сторон», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря, в Берлине прошел очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина - Россия - Европейская комиссия о транзите российского газа после 2019 года.

Последние трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года произошли 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. Его действие истекает 1 января 2020 года.