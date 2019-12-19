Сегодня пройдут трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС

Последние трехсторонние переговоры относительно транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 состоялись 28 октября в Брюсселе.

Сегодня в Берлине пройдут трехсторонние переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия относительно будущего транзита российского газа через территорию Украины.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый договор о транзите газа с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Последние трехсторонние переговоры относительно транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 состоялись 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.