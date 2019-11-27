Украина выиграла у «Газпрома» апелляцию по первой жалобе на решение Стокгольмского арбитража

Это решение подтверждает отмену Стокгольмским арбитражем требования «Газпрома» о положении контракта «бери или плати».

Украина выиграла у «Газпрома» апелляцию по первой жалобе российского монополиста на решение Стокгольмского арбитража.

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Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража!», - написал он, отметив, что подробности будут позже.

В пресс-службе «Нафтогаза» корреспонденту УНИАН уточнили, что отклонена апелляция «Газпрома» на отдельное решение, вынесенное в Стокгольме 31 мая 2017 года. В этом решении полностью отменялись требования «Газпрома» о положении контракта «бери или плати», что освобождает Украину от обязательства платить «Газпрому» 80 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года Суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу "Нафтогаза Украины» против «Газпрома» по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года.

В частности, суд полностью отклонил требование «Газпрома» по применению принципа "бери или плати", а также удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий.