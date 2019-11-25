«Нафтогаз» не против, чтобы «Газпром» вернул $3 миллиарда долга газом

По словам Витренко, "Нафтогаз" готов конструктивно рассматривать предложения «Газпрома» по выполнению решений Стокгольмского арбитража.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» готова рассмотреть возможность погашения российским «Газпромом» долга в 3 млрд долл. по итогам Стокгольмского арбитража в виде поставок газа.

Читайте также"Отказываются от своих планов": эксперт объяснил, как Украина усложнила жизнь "Газпрому" по всему миру

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя ответ украинской компании на официальное предложение «Газпрома» о заключении транзитного контракта на 1 год.

«Мы также отметили, что мы готовы конструктивно рассматривать предложения «Газпрома» по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража… «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» примерно 3 млрд долл. Нас устраивают денежные средства, но если «Газпром» хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», - написал Витренко.

При этом он сообщил, что в ответе «Газпрому» «Нафтогаз» отметил, что урегулирование предыдущих и новых споров между компаниями, отзыв жалобы в антимонопольный орган Евросоюза, а также урегулирование ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на «Газпром», не должны быть предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с отделенным от «Нафтогаза» оператором, и такой контракт должен быть справедливым и сбалансированным сам по себе.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В конце мая 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».