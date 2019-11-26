В Нафтогазе объяснили, что будет с транспортируемым через Украину газом без нового контракта с РФ

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» истекает 1 января 2020 года.

При отсутствии нового контракта на транзит, транспортированный через нашу страну российский газ после 1 января 2020 года будет закачиваться в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) до момента документального его оформления.

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Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет осуществляться документальное оформление этого газа", – написал он.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его окончания (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.