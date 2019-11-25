«Нафтогаз» официально ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

По словам исполнительного директора «Нафтогаза», украинская сторона соглашается на вариант заключения долгосрочного контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила «Газпрому» ответ на предложение российской компании о заключении транзитного контракта на 1 год, сообщил в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Читайте такжеУкраинцам предложат "страховую" цену на газ: что это значит

«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение. В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии», - написал Витренко.

От отметил, что «Нафтогаз» выразил уверенность, что поскольку благодаря эффективной совместной работе парламента Украины, правительства, регулятора, «Нафтогаза» и Оператора газотранспортной системы Украины внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, «Газпром» теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

«Мы еще раз отметили, что «Нафтогаз» соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович (контракт на 10 лет - УНИАН). Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны», - отметил он.

По его словам, если «Газпром» рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если «Газпром» не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

«Мы еще раз отметили, что «Нафтогаз» соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович (контракт на 10 лет - УНИАН). Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны», - отметил он.

По его словам, если «Газпром» рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если «Газпром» не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

Витренко отметил, что пока «Нафтогаз» не видит законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и выражает свою готовность добросовестно работать над этим контрактом.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября «Газпром» направил в адрес НАК «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении «Газпрома» указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

12 ноября глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года НАК будет обеспечивать украинских потребителей голубым топливом из хранилищ и при необходимости может импортировать по контрактам.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.