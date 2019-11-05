Новый игрок появился на украинском рынке электроэнергии

НКРЭКУ выдала лицензию «Укртранснафте» на поставку электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензию на поставку электроэнергии оператору нефтетранспортной системы Украины государственной компании «Укртранснафта», сообщила пресс-служба компании. Читайте такжеГерус: импорт электроэнергии из России облагается пошлиной 2% Отмечается, что решение о выдаче лицензии НКРЭКУ приняла на заседании 5 ноября. Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров.

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