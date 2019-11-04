Нацкомиссия по тарифам получила нового руководителя

Валерий Тарасюк уже был членом регулятора в 2014-2016 годах.

Обновленный состав Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрал Валерия Тарасюка главой НКРЭКУ, сообщила пресс-служба комиссии.

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«Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ главой регулятора избран Валерий Тарасюк согласно статье 9 Закона Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», - сказано в сообщении.

Тарасюк уже был членом регулятора в 2014-2016 годах, однако был уволен по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, в начале октября два члена НКРЭКУ Александр Формагей и Евгений Маглеваный приняли решение выйти из состава комиссии.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский своими указами временно назначил четырех членов НКРЭКУ: Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магду. Они назначены до дня назначения членов НКРЭКУ, избранных по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца.

Ранее должность главы НКРЭКУ занимала Оксана Кривенко.