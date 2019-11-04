Швейцарская AGTG SA намерена отсудить у Украины более миллиона долларов

В компании считают действия украинских правоохранителей незаконными.

Швейцарская трейдинговая компания AGTG SA, дизельное топливо которой было заблокировано украинскими правоохранителями на несколько месяцев, намерена отстаивать свои интересы в суде и взыскать убытки с государственных органов за блокировку топлива, которое должно быть поставлено в Румынию.

Об этом представитель компании рассказал в интервью изданию Oilpoint.

По словам представителя компании, танкер «Мрия» был арестован в нейтральных водах, после чего его отбуксировали к Херсонской нефтеперевалки.

На борту судна находилось 2,5 тысячи тонн топлива, которое должно быть поставлено в румынский порт города Констанцы, однако из-за незаконных действий украинских правоохранителей оно было заблокировано в Херсоне, из-за чего компания понесла убытки.

По словам представителя AGTG за каждый день просрочки доставки компания будет вынуждена заплатить получателю топлива 15 тысяч 262 долларов. Топливо компания перегрузила только вчера. Просрочка составила 70 дней, фактически, компания оплатит штрафных санкций более миллиона долларов.

«Если мы не получим защиту в украинских судах по взысканию ущерба, то будем обращаться и в Европейский суд, который однозначно установит здесь нарушение права собственности и присудит компенсацию из украинского бюджета компании AGTG», – уверен представитель компании.

Судебное заседание, на котором будет рассматриваться законность ареста танкера «Мрия» состоится завтра в Херсоне.

Судно арестовано по подозрению посещения оккупированного Крыма в 2015 году, когда оно принадлежало другому владельцу.

Как известно, следователями СБУ уже установлен перечень лиц, которые в то время были членами команды, все они граждане РФ. Тогдашнему капитану уже объявлено подозрение. Сейчас команда полностью состоит из украинских моряков, капитан – так же украинец.

Юрист компании высказал мнение, что дело вряд ли дойдет до логического завершения из-за несостоятельности обвинения. На запрос компании, откуда у следствия информация о заходы в порты Крыма, следователи сообщили, что информацию им предоставила Администрация морских портов, а в АМПУ в свою очередь данные от командования военно-морских сил Украины.

После запроса, в ВМС юристы компании получили ответ, что у них вся информация передавалась по электронной почте, но из-за ограничений объемов электронной почты вся информация уже утрачена, поэтому они не могут подтвердить или опровергнуть информацию АМПУ.

Компания AGTG SA занимается оптовой торговлей, транспортировкой и доставкой нефтепродуктов и угля в Украину и страны ЕС.