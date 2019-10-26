Украина, ЕС и Россия проведут переговоры о транзите газа: о чем будут говорить

В Брюсселе 28 октября состоятся трехсторонние переговоры между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа.

В Брюсселе в понедельник, 28 октября, состоятся трехсторонние переговоры между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа.

Читайте также«Нафтогаз» будет требовать от «Газпрома» $11 миллиардов за возможное прекращение транзита

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

"В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по долгосрочному транзиту газа по территории Украины после 2019 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед трехсторонней встречей вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович проведет переговоры с делегациями Украины и Российской Федерации.

"Я хочу развить конструктивный дух, который появился во время наших последних переговоров, когда мы пришли к сближению позиций по некоторым вопросам", - сказал Шефчович.

По информации Еврокомиссии, на переговорах стороны обсудят, как отразить энергетические правила Европейского Союза в будущем рамочном соглашении о транзите газа, продолжительность будущего контракта и тарифы.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Брюсселе представители Украины, ЕС и России провели технические консультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров о транзите газа после 1 января 2020 года.

По информации пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины», на переговорах речь шла о подписании соглашения о взаимодействии между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа.