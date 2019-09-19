«Газпром» впервые допустил возможность заключения контракта с «Нафтогазом» по европейским правилам

В «Нафтогазе» отметили интерес российской стороны в проведении конструктивных переговоров.

Российский монополист «Газпром» в ходе сегодняшних трехсторонних переговоров впервые допустил возможность заключение контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Мы отмечаем интерес российской стороны в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа украинской ГТС. В частности, «Газпром» впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках встречи украинская сторона представила участникам переговоров будущего оператора ГТС Украины - компанию "Оператор газотранспортной системы Украины", которая передала российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Со своей стороны, «Нафтогаз» передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС (анбандлинг).

«Стороны провели анализ открытых вопросов, по которым в настоящее время нет единой позиции, и согласились продолжить переговоры в октябре», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.