В Кабмине заявили о возможной техногенной катастрофе регионального уровня: подробности от министра

По словам министра развития территорий, ситуацию с отсутствием отопления в городе Новый Роздол рассматривают как возможную техногенную катастрофу регионального уровня.

Ситуацию с отсутствием отопления в городе Новый Роздол во Львовской области рассматривают как имеющую риск стать техногенной катастрофой регионального уровня.

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Об этом сообщила министр развития громад и территорий Алена Бабак в Верховной Раде.

«Правительство тесно работает с главой Львовской обладминистрации. Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня», - сообщила она.

Также, по словам Бабак, уже есть договоренность о созыве областного совета с целью выделения средств на поддержку людей, которые не получали зарплату в прошлом отопительном сезоне.

«Чтобы они согласились выйти работать. Также из других коммунальных предприятий области будут направлены бригады для решения технических проблем. Также будет урегулирован вопрос поставки электроэнергии с «Укрзализныци». Поэтому мы работаем над решением этой ситуации. Люди будут с теплом», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон 2019/2020 годов начнется без проблем во всех городах страны, кроме Смелы и Нового Роздола. Позже он заявил, что проблема с запуском отопления в городе Смела Черкасской области будет полностью снята до конца недели.

По словам премьера, проблемы связаны с тем, что отопление в этих городах осуществляли частные компании, которые своими действиями создали критические ситуации, на решение которых требуется некоторое время.