Гончарук обещает отопительный сезон без проблем, кроме двух городов (видео)
Старт отопительного сезона в Украине состоится вовремя и без особых проблем, исключением являются лишь два города - Смела в Черкасской области и Новый Раздел на Львовщине. Отопление в этих городах включат на несколько дней позже запланированного.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем видеоблоге.
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"Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем. Исключением являются только два города - это Смела и Новый Раздел. Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже", - сказал Гончарук в блоге "Чашка премьера".
По его словам, трудности связаны прежде всего с тем, что услуги предоставления отопления в этих городах осуществлялись частными компаниями, структурами, "которые своими действиями создали критические ситуации". Впрочем, Гончарук уверяет, что правительство нашло решение проблемы в обоих случаях.
Отметим, что отопительный сезон в Украине обычно начинается 15 октября. Однако, отопление включается только тогда, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура опускается ниже +8°C.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина своевременно накопила необходимые резервы природного газа в хранилищах и это подтверждает готовность к отопительному сезону. К примеру, в Киеве 30 сентября тепло подали в больницы, школ, детские сады и другие учреждения социальной сферы. Во Львове приостановят подачу отопления в бюджетные учреждения, которое началось 7 октября.