Коболев: пришло время открыть конкурентный рынок газа для населения

По словам Коболева, в рыночных отношениях поставщики смогут предлагать населению оплату газа равными частями в течение года и бонусы за эффективное потребление.

В Украине пришло время открыть конкурентный рынок газа для населения, на котором люди смогут получить лучший сервис и доступ к выгодным предложениям газопоставляющих компаний.

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Об этом написал в Facebook глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Пришло время открыть рынок газа для конкуренции - чтобы люди наконец получили лучший сервис, доступ к выгодным и удобным предложениям. Газ - такой же товар, как и мобильная связь, доступ в интернет или банковское обслуживание. Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование», - написал он.

По мнению Коболева, красноречивым подтверждением спроса бытовых потребителей на новые, более гибкие продукты, которые может предложить конкурентный рынок, является популярность услуги «Газовый запас».

«За месяц, в течение которого действовало предложение «Нафтогаза», им воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкупленный объем превышает 67 млн куб.», - отметил он.

Глава НАК также уточнил, что услуга является не единственной выгодой открытия конкурентного рынка для населения.

«Такие продукты есть. Возможность зафиксировать цену по подписке - это лишь первый из них. Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги газ + электричество, энергия + энергоаудит + энергоэффективность», – написал Коболев.

Как сообщал УНИАН, с момента запуска услуги «Газовый запас» от «Нафтогаз Украины», которая действовала до 25 сентября и позволяла домохозяйствам купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, воспользовались более 50 тысяч семей.

Сейчас цена на газ для населения регулируется правительством.