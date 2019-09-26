Более 50 тысяч украинских семей купили газ за летними ценами на зиму

В "Нафтогазе" отметили, что те, кто воспользовался программой, уберегли себя от возможного повышения цены на газ в течение отопительного сезона.

С момента запуска услуги «Газовый запас» от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», которая действовала до 25 сентября и позволяла домохозяйствам купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, воспользовались более 50 тысяч семей.

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Об этом в Facebook сообщил НАК «Нафтогаз Украины».

В «Нафтогазе» отметили, что в этом году впервые предложили украинскому потребителю возможность закупить газ заранее по летней цене в рамках продукта «Газовый запас».

«Более 50 тысяч семей воспользовались этим предложением. Теперь зимой они смогут в тепле и уюте спокойно пить китайский зеленый gunpowder (сорт зеленого чая – УНИАН)», - сказано в сообщении.

В НАК отметили, что те, кто воспользовался программой, уберегли себя от возможного повышения цены на газ в течение отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз Украины» запустил новый продукт «Газовый запас» и предлагал бытовым потребителям купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, домохозяйства могли закупить до 25 тыс. куб. м газа по цене 4874,42 грн (без НДС и стоимости транспортировки и распределения) за тыс. куб. м до 25 сентября.

Вчера НАК заявил, что программой «Газовый запас» могут воспользоваться также ОСМД с собственными котельными и другие производителей тепловой энергии, заключив договор до 18 октября.