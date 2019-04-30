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Беларусь полностью приостановила прием нефти из России

15:04, 30 апреля 2019
Энергетика
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Проблемы с качеством нефти, поступающей из России в Беларусь, возникли во второй декаде апреля / фото flickr.com

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, передает "Говорит Москва".

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Восстановить транзит планируется 2 мая после вытеснения некачественной нефти.

"Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы", — сказал  Вериго. По его словам, общий объём некачественной нефти в трубопроводах системы «Дружба» составляет около 5 миллионов тонн.

Проблемы с качеством нефти, поступающей из России в Беларусь, возникли во второй декаде апреля, «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов. Польша и Украина, через которые нефть по «Дружбе» идёт транзитом в другие страны Европы, остановили приём нефти 24 и 25 апреля.

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Теги: #Россия#Беларусь#нефть