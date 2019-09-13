Немецкий регулятор ограничил доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL

Немецкий газопровод OPAL является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток", который поставляет газ из России в страны ЕС.

Немецкий оператор OPAL Gastransport GmbH & Co газопровода OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы, заявил об ограничении доступа к мощностям газопровода с 14 сентября согласно решению Европейского суда.

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Об этом сообщается на сайте немецкого оператора OPAL Gastransport GmbH & Co.

"Opal Gastransport GmbH & Co. KG ограничит использование частично регулируемых пропускных мощностей… в соответствии с техническими требованиями 14 сентября 2019 года в 6:00 утра по центрально-европейскому времени", - сказано в сообщении.

В соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства ФРГ от 13 сентября, ограничивается использование мощностей в объеме 15,86 миллиона кВт-ч в час или 34,8 миллиона кубометров газа в сутки.

Как сообщал УНИАН, Европейский суд общей юрисдикции отменил расширенный доступ российского "Газпрома" к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы, что может заставить его больше использовать газопроводы в Украине и может усилить позицию Украины на газовых переговорах с РФ.

В мае 2018 года Европейский суд отклонил иски НАК "Нафтогаз Украины" и польской нефтегазовой компании PGNiG, в которых компании обжаловали решение Еврокомиссии о предоставлении российскому газовому монополисту компании "Газпром" расширенного доступа к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток-1", который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 миллиарда кубометров газа в год.