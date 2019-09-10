Европейский суд отменил расширенный доступ «Газпрома» к OPAL, что усилит позицию Украины на газовых переговорах – СМИ

Польское издание Biznesalert отмечает, что решение, возможно, заставит «Газпром» сократить использование «Северного потока» до уровня 2015 года, что приведет к большему использованию газопроводов в Украине.

Европейский суд общей юрисдикции отменил расширенный доступ российского «Газпрома» к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из «Северного потока» на рынки Центральной Европы, что заставит его больше использовать газопроводы в Украине и может усилить позицию Украины на газовых переговорах с РФ.

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Об этом сообщает польское издание Biznesalert.

«Министерство энергетики (Польши – УНИАН) сообщает, что суд Европейского Союза вынес решение по спору о более широком использовании газопровода OPAL «Газпромом». Это выгодно для Польши, потому что суд отменил решение Европейской комиссии, которая предоставила россиянам 100% доступ к этой ветке «Северного потока», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что «Газпром» все еще может подать апелляцию.

«Газпрому», возможно, придется сократить использование «Северного потока» до уровня 2015 года, что заставит его больше использовать газопроводы в Украине. По этой причине приговор, по мнению поляков, может улучшить переговорную позицию Украины на переговорах о будущих поставках газа из России через ее территорию после 2019 года», - отметил главный редактор издания Войцех Якобик.

Как сообщал УНИАН, в мае 2018 гда Европейский суд отклонил иски НАК «Нафтогаз Украины» и польской нефтегазовой компании PGNiG, в которых компании обжаловали решение Еврокомиссии о предоставлении российскому газовому монополисту «Газпрома» расширенного доступа к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из «Северного потока» на рынки Центральной Европы.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.