В «Нафтогазе» рассказали, когда рассчитывают взыскать с «Газпрома» $3 миллиарда долга

По словам Витренко, уже арестованы активы «Газпрома» в Великобритании и Нидерландах.

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассчитывает, что процесс взыскания с российского «Газпрома» долга в размере около 3 млрд долл. от реализации арестованных активов будет полностью завершен в конце следующего года.

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Об этом Витренко сообщил в интервью изданию «Экономическая правда».

«Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около 3 млрд долл. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года», - сказал он.

Витренко пояснил, что уже арестованы активы «Газпрома» в Великобритании и Нидерландах. В Люксембурге и Швейцарии есть определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами, поскольку в этих странах нет активов "Газпрома", и как только там появятся, то будут заморожены.

«В Англии законодательство построено так, что если замороженные активы соизмеримы с суммой долга, то суды ждут решения апелляции. В Голландии можно реализовывать активы до решения апелляции, но там "Газпром" использовал все правды и неправды: заявил, что они не получали уведомление о начале процесса», - отметил он.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза», в результате процесс затянулся и слушания по нему будут только в декабре.

«После этого мы ожидаем, что ближе к середине 2020 года начнется принудительное взыскание долга — активы в Голландии начнут продаваться», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставку газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В мае 2018 года «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в размере 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди активов, которые интересуют украинскую сторону, - акции компаний - операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

За время судебных разбирательств за счет процентов сумма долга «Газпрома» выросла до уровня около 3 млрд долл.