Английский суд «заморозил» $145 миллионов дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому» - «Нафтогаз»

Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года.

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК «Нафтогаз Украины» обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долл. из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Читайте такжеПремии за Стокгольмский арбитраж: сколько миллионов заработало руководство "Нафтогаза"

Отмечается, что соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учтя продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые «Газпрому» придется заплатить «Нафтогазу».

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласие суда для получения таких средств.

В пресс-службе напомнили, что в марте Английский коммерческий суд наложил на «Газпром» дополнительные обязательства в части не сокрытия и не выведения своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме того, суд обязал «Газпром» предоставить денежное обеспечение объемом 200 млн долл. на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу между «Нафтогазом» и «Газпромом» на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая 2018 года «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».