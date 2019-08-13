В компании Ахметова сообщили о возвращении в Украину сотрудника, который фигурирует в деле «Роттердам+»

ДТЭК "полностью исключает любые незаконные действия своих сотрудников, которым НАБУ адресовало подозрения".

Еще один из сотрудников ДТЭК, которым Национальное антикоррупционное бюро Украины адресовало подозрения, добровольно и своевременно вернулся в Украину из планового отпуска для участия в процессуальных действиях НАБУ. Об этом говорится в размещенном на сайте компании сообщении.

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"Сегодня оба сотрудника находятся в Киеве и готовы к полному сотрудничеству с досудебным следствием. Открытость и готовность к сотрудничеству с НАБУ сотрудников ДТЭК свидетельствует о законности их действий и необоснованности обвинений в их адрес", - говорится в заметке.

В компании отметили, что ДТЭК "полностью исключает любые незаконные действия своих сотрудников, которым НАБУ адресовало подозрения". "Компания примет все предусмотренные законом меры для защиты чести и репутации своих коллег", - говорится в сообщении.

"Мы готовы всесторонне содействовать установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти документы доказывают беспочвенность выдвинутых против ее сотрудников обвинений", - заявляют в ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются председатель и члены предыдущего состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам +»).

В НАБУ установили, что такие действия НКРЕКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии получили безосновательные потери.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула "Роттердам +", которая привела к экономически необоснованному повышению цен на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие "Энергорынок".

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 млрд грн убытков. Речь идет об экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("злоупотребление служебным положением"), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

В частном энергетическом холдинге ДТЭК, контролируемом бизнесменом Ринатом Ахметовым, считают выдвинутые детективами НАБУ сотрудникам компании подозрения по формуле «Роттердам +» безосновательными.