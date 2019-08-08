Дело «Роттердам+»: компания Ахметова ответила на обвинения НАБУ

ДТЭК считает выдвинутые НАБУ сотрудникам компании подозрения относительно формулы «Роттердам+» безосновательными.

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, считает выдвинутые детективами Национального антикоррупционного бюро Украины сотрудникам компании подозрения относительно формулы «Роттердам+» безосновательными, говорится в заявлении компании.

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«От Национального антикоррупционного бюро в адрес ДТЭК поступило письменное уведомление о подозрении сотрудникам компании. ДТЭК считает, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны», – сказано в сообщении.

Отмечается, что порядок, к которому есть претензии у следственных органов, определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электрической энергии, которые ранее отсутствовали, и решения относительно работы на рынке принимались государственными органами субъективно.

«Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских государств была подтверждена многочисленными международными экспертизами, результаты которых должны быть учтены. В частности, эксперты подтверждают корректность применения принципа импортного паритета, привязку цен на энергетический уголь в Украине к европейским индексам, корректность включения расходов на логистику и т.д. Исследования показывают отсутствие сверхприбылей как в угольном секторе, так и для украинской тепловой генерации», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что использование принципа импортного паритета при установлении цены на энергоносители - требование МВФ и других кредиторов Украины.

В компании подчеркнули, что ДТЭК работает в рамках законодательного поля Украины и придерживается международных стандартов комплаенс-этики.

Отмечается, что сотрудники компании предоставили НАБУ необходимые документы и ответили на вопросы.

«При взаимодействии с государственными органами сотрудники ДТЭК всегда придерживались норм деловой этики. Компания принимала активное участие во внедрении реформы на рынке электрической энергии для установления равных и прозрачных правил работы для всех участников. Обвинение следственного органа относительно некорректного поведения сотрудников ДТЭК при взаимодействии с государственными органами власти мы считаем безосновательными и необоснованными. Компания будет принимать все законные меры по защите чести и достоинства сотрудников ДТЭК. В компании подчеркивают необходимость всестороннего и объективного расследования, которое, наконец, прекратит спекуляции вокруг методики ценообразования на энергетический уголь», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет об экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Справка УНИАН. В 2017 году НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены предыдущего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний - операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам+»).

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании - операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии получили безосновательные убытки.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула «Роттердам+», которая привела к экономически необоснованному повышению цен на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».