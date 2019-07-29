"Укрнафта" в этом году уплатила 3,8 миллиарда гривень ренты

Самые значительные суммы получили громады и бюджеты Сумской, Ивано-Франковской и Полтавской областей.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-июне 2019 года уплатила в бюджеты всех уровней 3,82 миллиарда гривень ренты за добычу нефти и газа, из этой суммы 191,2 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, самые значительные суммы получили громады и бюджеты Сумской (81 миллион гривень), Ивано-Франковской (42 миллиона гривень) и Полтавской (31,2 миллиона гривень) областей.

Сообщается, что за июнь от "Укрнафты" в государственный и местные бюджеты разных уровней поступило 547,7 миллиона гривень рентной платы за пользование недрами по обязательствам, в том числе 27,4 миллиона гривень - в местный бюджет.

Отмечается, что в годовом плане "Укрнафты" предусмотрено, что в течение 2019 года компания в целом выплатит 7,3 миллиарда гривень ренты, следовательно, в бюджеты областей, районов и громад должны поступить 365 миллионов гривень доходов от рентных платежей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 июля "Укрнафта" остановила работу девяти скважин в Ивано-Франковской области из-за того, что местные жители, требуя сделать ремонт дороги, перекрыли единственный подъездной путь к объектам.

С каждым днем убытки растут, а с ними растут и потери государства, уменьшаются налоговые поступления в местный бюджет.

"Укрнафта" в 2018 году уплатила в бюджеты всех уровней 7,8 миллиарда гривень ренты за добычу нефти и газа, что на 36,7% больше показателя за 2017 год, из этой суммы 389,3 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.