Мингарелли считает анбандлинг "Нафтогаза" насущной необходимостью

По мнению Хюга Мингарелли, важно, чтобы независимый и компетентный энергетический регулятор действовал в Украине.

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли считает, что анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" является насущной необходимостью.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Важно было бы, чтобы независимый и компетентный энергетический регулятор действовал в Украине. Как мы знаем, анбандлинг "Нафтогаза" превратился уже в насущную необходимость", - сказал он.

Мингарелли также добавил, что Европейская комиссия будет готова способствовать налаживанию отношений в энергетической сфере с Россией, чтобы Украина продолжала оставаться транзитером газа.

Как сообщал УНИАН, в мае правительство настаивало, чтобы НАК "Нафтогаз Украины" принял и реализовал необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года по модели, принятой еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.

Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.