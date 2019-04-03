Европейские эксперты помогут «Нафтогазу» создать украинского оператора ГТС

«Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз» и «Магистральные газопроводы Украины» подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» и «Магистральные газопроводы Украины» совместно с европейскими операторами начнет работу над созданием независимого украинского оператора газотранспортной системы (ГТС), сообщает нацкомпания.

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«НАК «Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз» и «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС», - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью сотрудничества является помощь украинской стороне в создании независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут приобщиться к управлению оператором ГТС.

Как сообщает НАК, в рабочую группу входят: GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

«На этом этапе профильные эксперты европейских операторов будут помогать с созданием независимого украинского оператора ГТС и подачей заявки на его сертификацию в украинском регуляторе НКРЭКУ и Секретариате Энергетического сообщества», - отметили в "Нафтогазе".

Кроме того, европейские специалисты будут принимать участие в разработке плана модернизации ГТС для обеспечения ее технической надежности и эффективности, а также оказывать консультационную поддержку в ходе совместных заседаний правления и комитета по анбандлингу набсовета «Нафтогаза».

Справка УНИАН. В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

4 февраля 2019 года «Нафтогаз» создал новую компанию - «Оператор газотранспортной системы Украины», 100% владельцем которой является АО «Укртрансгаз», в рамках реализации очередного этапа по отделению оператора ГТС и привлечению европейского партнера к ее управлению.