Коболев обещает содействовать швейцарцам в деле отмывания средств руководством "Нафтогаза" времен Януковича

Речь идет о деньгах, которые компания потеряла при закупке "вышек Бойко" в 2010 году.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» будет содействовать швейцарским правоохранителям в деле отмывания средств руководством компании времен экс-президента Виктора Януковича.

Читайте такжеГройсман предложил Коболеву вернуть почти 300 миллионов гривень премии

Об этом глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook.

«Прокуратура Швейцарии расследует дело об отмывании средств руководством «Нафтогаза» времен Януковича. В рамках этого дела на счетах швейцарских банков заблокировали уже 60 млн франков. Речь идет о деньгах, которые компания потеряла при закупке "вышек Бойко" в 2010 году», - написал Коболев.

«Спасибо швейцарским правоохранительным органам и максимально содействуем расследованию - виновные в сделках должны быть наказаны, а деньги - возвращены украинским гражданам», - добавил он.

Справка УНИАН. Начиная с 2014 года, Генпрокуратура ведет следствие по факту возможного завладения должностными лицами "Черноморнефтегаза" государственными средствами в сумме 400 млн долл. в ходе закупки по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря.

По данным следствия, в 2011 году при проведении закупок самоподнимающихся плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза», «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур. "Черноморнефтегаз" приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл. соответственно. Закупленные буровые называют "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко (нынешнего главы парламентской фракции «Оппозиционный блок»).

В рамках уголовного дела в декабре 2015 года эти вышки были арестованы решением Печерского райсуда Киева, но на сегодня они находятся под контролем властей РФ, которые аннексировали еще весной 2014 года полуостров Крым.

"Черноморнефтегаз" входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.