В Швейцарии заблокировали 60 миллионов франков по делу о хищении денег “Нафтогаза” - СМИ

Швейцарская прокуратура расследует дело по подозрению в отмывании денег, предположительно, украденных у "Нафтогаза Украины".

В Швейцарии нашлась часть средств, предположительно, незаконно выведенных из Украины бывшим руководством государственной компании "Нафтогаз Украины". Федеральная прокуратура в Берне сообщила, что расследует дело по подозрению в отмывании средств "в связи с предполагаемой растратой средств украинского государственного энергоконцерна "Нафтогаз".

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На данный момент в рамках соответствующего уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокированы уже 60 миллионов франков, сообщили швейцарские правоохранители в ответ на запрос DW.

Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.

Эту информацию Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос DW о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских Островов, которую генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. По данным следствия, на швейцарский счет этой компании было выведено 25 миллионов долларов США в период, когда Он был главой "Нафтогаза" (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь экс-главы госкомпании. Весной 2018 года Евгения Бакулина было объявлено в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения.

Речь идет о роли Евгения Бакулина по резонансному делу о "вышках Бойко". Так журналисты окрестили буровые установки, купленные 2011 года через подставных лиц и офшорные компании для "Черноморнефтегаза" - дочерней компании "Нафтогаза". Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко. После бегства экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию 2014 года следователи Генпрокуратуры установили, что за буровые установки было переплачено 400 миллионов долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу. Согласно информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарии, кроме 25 миллионов, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также было выведено 95 миллионов долларов на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича.

Контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено 25 миллионов долларов, имели дети Евгения Бакулина. Об этом свидетельствуют и документы из судебного реестра Швейцарии, которые есть в распоряжении DW. Бакулины и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских Островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах.

Как свидетельствуют судебные документы, бенефициары требовали у швейцарцев не удовлетворять запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к отцу. В случае же удовлетворения украинского запроса дети экс-главы "Нафтогаза" просили закрасить черным их имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать. Украинское уголовное дело против Бакулина его дети называют политически мотивированным.

Однако, сначала Федеральный уголовный суд в апреле 2019 года дал разрешение на передачу Украине банковских документов и продлении ареста средств. 16 мая такое решение поддержал Федеральный суд. Тексты решений есть в распоряжении DW. Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и экс-главы "Нафтогаза".

Впрочем, как свидетельствуют судебные документы, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест во исполнение решения украинского суда, на счету осталось лишь 329 тысяч долларов, 28 тысяч евро, 518 тысяч иен, а также ценные бумаги стоимостью около четырех миллионов долларов.

Информацию о движении средств на этом счете будет передано в Украину на запрос Генеральной прокуратуры Украины, направлен швейцарским коллегам более года назад. "Запрос о правовой помощи находится в стадии исполнения", - сообщили DW в Федеральной прокуратуре Швейцарии.