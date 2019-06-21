Минэнергоугля: в Украине нет дефицита нефтепродуктов и роста цен в связи с ограничениями РФ

По словам замминистра энергетики, поставки светлых нефтепродуктов и дизельного топлива стабилизированы на территории Украины.

Рынок топлива в Украине не испытывает дефицит нефтепродуктов и рост цен в связи с ограничениями России на ввоз в нашу страну нефти и нефтепродуктов, которые вступили в силу с 1 июня этого года.

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Об этом УНИАН сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Близнюк.

«Российская сторона ввела квотный принцип и перераспределила эти квоты у себя между компаниями. То есть на сегодня поставки светлых нефтепродуктов и дизельного топлива стабилизированы на территории Украины. Поэтому дефицита рынок не видит, и роста цен нет, то есть все осталось на том же уровне, как было на начало июня», - сказал он.

По его словам, рынок работает стабильно, поставки производятся стабильно, поскольку было проведено много совещаний касательно диверсификации поставок топлива.

Что касается ограничений на ввоз угля, Близнюк назвал этот вопрос политически очень сложным, но отметил, что Украина находится в графике необходимых поставок.

«Больше всего мы потребляем газовый уголь, который добывается на подконтрольной территории Украины, очень много блоков переводятся с антрацитовой группы на газовую группу, поэтому на сегодня мы находимся в графике поставок как одной группы угля, так и другой», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что веденные Россией ограничения на поставки с 1 июня нефти и нефтепродуктов в Украину могут стать серьезным вызовом для нашей страны, поэтому бизнес должен быть готов диверсифицировать свои поставки.

Ранее Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что такие товары, как продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.