Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

По словам Медведева, Россия вынуждена защищать свои интересы и принять ответные меры.

Правительство РФ запретило экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов, а экспорт угля возможен только после получения специального разрешения.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал соответствующее постановление.

"Устанавливается запрет на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов", - сказал Медведев.

По его словам, Россия расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что некоторые российские товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения. "Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты", - отметил он.

Такие действия России Медведев пояснил тем, что "мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры".

"Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров", - подчеркнул Медведев.

Как сообщал УНИАН, 29 августа 2018 года Кабинет министров запретил ввоз на территорию Украины цементных клинкеров (смесь известняка и глины (или шлака), которая используется при производстве цемента) происхождением из РФ. В сентябре правительство запретило импорт средств пожаротушения производства Российской Федерации.

10 апреля 2019 года Кабмин расширил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину.

Под запрет попали формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, карбамидо-формальдегидные смолы, пружины для тележек грузовых вагонов (цилиндрические винтовые внешние, цилиндрические, винтовые внутренние), аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей (реле), которые используется в устройствах железнодорожной автоматики хозяйства сигнализации и связи, проводники электрические на напряжение более 1000 В.

Также санкции расширены на банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла, другие стеклянные емкости.