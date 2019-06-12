Представитель президента в Кабмине заявил, что Зеленский напрямую нигде не обещал снизить тарифы (видео)

По словам Геруса, Зеленский шутил о тарифах, что они высокие, но "люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть".

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения.

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Об этом он заявил в интервью BIHUS info.

Журналисты напомнили Герусу о влоге, записанном "Зе! Командой" 21 февраля. Тогда он объяснял, как необходимо урегулировать вопрос тарифов, чтобы снизить их.

«Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике про тарифы, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше», — сказал Герус.

Он подчеркнул, что прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было.

"Прямого обещания снизить тарифы не было, чтобы не выглядеть популистом. И то, что люди его, кстати, поддержали, свидетельствует о том, что они готовы были голосовать за какую-то идею, мечту, будущее, а не просто за снижение тарифов" , - пояснил он.

Герус подчеркнул, что сейчас позиция относительно тарифов в "Зе!Команде": если есть такая возможность - снижать, но пока ее нет - "удерживать на том же уровне".

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это несправедливо, что это коррупционная формула... Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», - добавил Герус.

Отвечая на вопрос, могут ли быть снижены тарифы на коммунальные услуги в этом году, представитель президента сказал, что не может этого сказать, потому что не хочет давать популистских обещаний.

Вероятно, по его словам, с 1 июля может состояться некоторое снижение тарифов на газ, поскольку "там есть привязка цены промышленности", "Нафтогаз" уже анонсировал снижение цены для промышленности с 1 июня, соответственно до 1 июля может быть некоторое снижение цены и для населения ", - сказал Герус.

Напомним, в апреле глава штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что вопрос коммунальных тарифов не является прерогативой президента.