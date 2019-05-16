Эксперт рассказал, от чего будет зависеть стоимость газа для украинцев

Стоимость газа для потребителей с мая будет зависеть от плотности населения и протяженности трубопровода поставщика в регионе.

Стоимость газа для бытовых потребителей с мая будет отличаться по регионам и зависеть от плотности населения на определенном участке трубопровода газораспределяющей компании.

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Об этом на пресс-конференции сообщил эксперт в области энергетики Валентин Землянский.

"В платежке люди увидят не единую цену на газ, а она будет варьироваться от 7900 до 8400 гривень за тысячу кубометров, то есть разница 8%. Зависеть это будет от плотности населения и протяженности трубопровода", - сказал он.

Он пояснил, что такие изменения вызваны вступившим в силу с мая постановлением НКРЭКУ, которое определяет единый тариф на транспортировку газа для компании "Укртрансгаз" - 157 гривень за тысячу кубометров. В то же время, раньше, когда "Укртрансгаз" и газораспределяющие компании имели разные тарифы, такое влияние нивелировалось.

"Сейчас ежемесячно будет корректироваться счет за газ. Повезет жителям в тех регионах, где больше потребителей на километр трубопровода, а там где меньше потребителей и длиннее трубопровод - соответственно, транспортные работы дороже и выше тариф. В этом и есть разница", - отметил эксперт.

Землянский назвал такие меры непродуманными со стороны правительства и регулятора.

"Это непродуманное и неподготовленное решение. У правительства было 3 года, чтобы разработать и сгладить колебания", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая, согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ), по всей территории Украины действует единый тариф на транспортировку газа - 157 гривень за тысячу кубометров, но каждый облгаз имеет индивидуальный тариф на распределение. Поэтому цены на газ для населения будут разными в каждом регионе и зависят от тарифа на распределение для облгаза или горгаза, к которому присоединен потребитель.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны Европейского Союза, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".