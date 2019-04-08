Коболев уже перечислил более 3 миллионов своего заработка в «Нафтогазе» на благотворительность

В конце января глава правления НАК «Нафтогаз Украины» сообщил о намерении направлять на благотворительность все доходы, которые он в течение 2019 года будет получать на своем посту в госкомпании.

За неполные три месяца глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев перечислил 3,29 млн грн полученного в нацкомпании заработка на благотворительность. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

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«С момента принятия решения я уже сделал пять перечислений - остаток зарплаты за январь, полную зарплату за февраль (двумя частями) и март (также двумя частями), в общем 3296547 грн», - сообщил Коболев.

По словам главы НАКа, информация о перечислении части средств уже доступна на сайтах трех фондов, куда Коболев отправил средства, а информация касательно остальных средств вскоре будет доступна.

Как сообщал УНИАН, в конце января глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил о намерении направлять на благотворительность все доходы, которые он в течение 2019 года будет получать на своем посту в госкомпании.

Глава нацкомпании уточнил, что заработанные им средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям - "Народный тыл" в поддержку семей погибших воинов, "Вернись живым" в поддержку армии и "Таблеточки" - в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

На заседании Кабмина 20 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении продлить контракт с Коболевым на год. При этом, уровень вознаграждения главы правления компании с 23 марта 2019 года составит 50% месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании.