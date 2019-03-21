Новый контракт Коболева: без премий и с урезанной зарплатой

Правительство прописало, что может досрочно прекратить его полномочия при ненадлежащем выполнении основных задач.

Кабинет министров Украины опубликовал текст своего распоряжения от 20 марта о продлении срока полномочий главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева до 22 марта 2020 года.

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Текст соответствующего распоряжения появился на правительственном портале.

В своем постановлении Кабмин прописал три основных ожидаемых показателя работы главы компании.

Так, Коболев должен разделить компанию и газотранспортную систему до 1 января 2020 года, обеспечить добычу компанией и ее дочерними предприятиями не менее 18,2 миллиарда кубометров природного газа и гарантировать транзит природного газа через украинскую ГТС в государства - члены Европейского Союза после 1 января 2020 года "путем создания необходимых юридических и технических предпосылок".

"Невыполнение (ненадлежащее выполнение) основных ожидаемых показателей работы главы правления компании является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий", - сказано в распоряжении.

Также указывается, что правительство принимает к сведению позицию наблюдательного совета компании, в частности, относительно уровня вознаграждения главы правления компании с 23 марта 2019 года, "который составит 50 процентов месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабмина 20 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении продлить контракт с Коболевым. Через полчаса после начала заседания правительства лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко вместе с группой народных депутатов ворвался в зал, потребовав не принимать это решение.

До этого 16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

28 февраля стало известно, что набсовет "Нафтогаза" решил продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на три года, действующий контракт с которым истекает в конце марта этого года.

13 марта в СМИ появилась информация о том, что набсовет "Нафтогаза" предложил Кабмину продлить контракт Коболеву на год, при этом урезав его зарплату вдвое.

14 марта Гройсман заявил, что Кабинет министров обсудит это предложение набсовета.

В прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

В начале июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

Также в июле 2018 года Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Согласно финансовому отчету "Нафтогаза Украины", члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 миллиона гривень, а глава правления Андрей Коболев получил 47,1 миллиона гривень.

Сумма вознаграждения членов наблюдательного совета "Нафтогаза" за 2017 год составила 25,5 миллиона гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.