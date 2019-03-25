1 июля 2019 года новый рынок электроэнергии не заработает - энергоэксперт

До 1 июля физически невозможно ввести все необходимые для этого правила и инструменты.

Эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев подверг сомнению дату запуска нового рынка электроэнергии.

По его словам, до 1 июля физически невозможно ввести все необходимые для этого правила и инструменты. При этом такой переходный процесс, "незавершенность реформ" неизбежно скажется на экономике, а развитие электроэнергетической отрасли — затормозится.

"Конечно же, хотелось бы, чтобы и народные депутаты, и правительство помнили, что они все-таки не временщики, они должны еще и реализовывать национальные интересы. А в национальных интересах скорейшее введение новых правил или правил нового рынка электрической энергии", — заявил Рябцев.

Он отметил что в настоящее время сложно говорить о том, каким образом будут происходить взаиморасчеты, по какому принципу станут устанавливать цену и как реализуют контракты. Между тем важно, чтобы система работала без сбоев.

"Если бы не нарушались сроки подготовки проектов нормативно-правовых актов до последнего времени, до сего дня, то Укрэнерго вполне могло бы реализовать все мероприятия и до 1 июля. Однако не все зависит от Укрэнерго", — убежден эксперт.

По его словам, для того, чтобы обеспечить введение новых правил вовремя, специалистам Укрэнерго нужно каждую неделю разрабатывать и утверждать по 2-3 документа, что просто невозможно.

"Замечания изложены на более, чем 40 страницах. То, что необходимо срочно изменять. Но учитывая то, что Верховная Рада сейчас является совершенно бесполезным органом по понятным причинам, то надеяться на скорое исправление ошибок в самом законе и нормативно-правовых документах, которые готовились для его реализации, по меньшей мере наивно", — резюмировал Рябцев.

Напомним, экс-директор Центрэнерго Игорь Балабанов ранее заявил, что правительство не выполняет свои обязательства по запуску нового рынка электроэнергии, поэтому вероятность переноса сроков очень высока. Он отметил, что до конца не подготовлена документация, нет нормативной базы, отсутствует необходимое программное обеспечение.