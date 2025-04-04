Названы 13 очень надежных кроссоверов, которые способны прослужить до выхода на пенсию

Большую часть списка составили модели из Японии.

Многие водители хотят, чтобы их автомобили были надежными и редко выходили из строя. Тем не менее далеко не все автомобилисты готовы покупать дорогие модели.

В издании GOBankingRates назвали 13 очень надежных недорогих кроссоверов и внедорожников, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели способны прослужить до выхода на пенсию.

Этот список основан на исследовании портала iSeeCars. В нем были определены самые надежные доступные автомобили.

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13 очень надежных недорогих кроссоверов и внедорожников:

Mitsubishi Outlander Sport

Honda CR-V

Toyota RAV4

Toyota Highlander

Ford Edge

Toyota 4Runner

Toyota Highlander Hybrid

Lexus RX 350h

Lexus RX 350

Jeep Wrangler

Nissan Murano

Honda Pilot

Infiniti QX60

В издании отметили, что кроссовер жизненный цикл Lexus RX 350h оценивается в 15 лет. По словам экспертов, это очень надежный гибридный кроссовер.

Также очень надежным оказался кроссовер Honda CR-V. В издании поделились, что в среднем обслуживание этой модели обходится владельцам в 2401 доллар в год.

Кроме того, в список попал популярный в Украине кроссовер - Toyota RAV4. Жизненный цикл модели оценили в 14,6 года. В среднем владельцы модели тратят около 2411 долларов на ее обслуживание ежегодно.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 6 марок автомобилей, которые выпускают очень надежные и качественные модели. По их словам, эти бренды уделяют должное внимание качеству сборки своих автомобилей.

Кроме того, были названы 12 самых "неубиваемых" бюджетных автомобилей 2025 года. Эти модели стоят гораздо дешевле премиальных автомобилей, но они не уступают им в надежности.

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