Эксперты назвали 6 марок автомобилей, которые выпускают очень надежные модели

По словам экспертов, эти бренды уделяют должное внимание качеству сборки своих автомобилей.

Автомобиль является довольно дорогой покупкой. За последние годы цены на новые авто стали еще больше, из-за чего водителям стоит выбирать транспортные средства с умом.

К счастью, в продаже все еще можно найти большое количество бюджетных автомобилей. Даже по низкой цене доступны высококачественные модели.

В издании GOBankingRates назвали 6 марок автомобилей, которые по мнению экспертов, выделяются высоким качеством сборки своих моделей и более низкой стоимостью по сравнению с конкурентами.

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Nissan, Honda и Toyota

По словам автоэксперта из JustAnswer Криса Пайла, Nissan, Toyota и Honda выпускают автомобили с высоким качеством сборки по доступной цене. Он отметил, что модели этих брендов предлагают богатое оснащение даже в базовых комплектациях.

Пайл рекомендует обратить внимание на компактные и среднеразмерные седаны Nissan, Toyota и Honda. Также он похвалил компактные кроссоверы этих брендов.

"Toyota, возможно, выпускает не самые дешевые автомобили, но они довольно качественные, а их стоимость снижается значительно медленнее, чем у конкурентов", - рассказала журналистам эксперт по автопрому в CarInsurance.org Мелани Муссон.

Помимо этого эксперт добавила, что у автомобилей Toyota одни из самых надежных двигателей. По ее словам, модели этого бренда способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Chevrolet

Chevrolet выпускает большое количество различных автомобилей, среди которых есть и бюджетные модели. Муссон заверила, что авто этого бренда оснащаются довольно надежными двигателями.

"Chevrolet не экономит на своих автомобилях начального уровня", - сказала журналистам эксперт.

Kia и Hyundai

Пайл поделился, что автомобили Kia и Hyundai предлагают низкие ценники и достойное качество сборки.

"Возможно, самые дешевые автомобили Kia и Hyundai не оснащены самыми высокотехнологичными функциями, но их оснащение все еще способно составить конкуренцию другим брендам", - добавил автоэксперт.

Пайл рассказал, что автомобили Kia и Hyundai могут прослужить долгие годы, если вовремя их обслуживать. Также он посоветовал обратить внимание на более дорогие модели этих брендов. По его словам, они выделяются очень высоким качеством сборки.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 12 самых "неубиваемых" бюджетных автомобилей 2025 года. Эти модели стоят гораздо дешевле премиальных автомобилей, но они не уступают им в надежности.

Кроме того, были названы 8 надежных подержанных автомобилей, которые стоит купить в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят многих своих конкурентов.

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