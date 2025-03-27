Электромобилем года назвали Porsche Taycan, тогда как кроссовером года стал Volkswagen Tiguan.

Титул "Автомобиль года 2025" получил Škoda Kodiaq. Также были названы лучшие машины в различных категориях. Об этом сообщается на официальном канале премии "Авто Года в Украине".

Голосование за автомобиль года официально стартовало 13 января 2025 года. При определении победителей учитывали как мнение экспертного жюри, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.

Отметим, что Škoda Kodiaq является среднеразмерным кроссовером, выпускаемым чешским автопроизводителем Škoda Auto, который является дочерним предприятием Volkswagen.

Видео дня

Серийная версия была представлена в сентябре 2016 года в Берлине. Автомобиль имеет в своей основе модульную платформу Volkswagen Group MQB-A2, которую делит с такими моделями, как Volkswagen Tiguan и Volkswagen Tayron.

Победителями в других номинациях стали:

среди городских легковых автомобилей - Volkswagen Golf;

среди легковых автомобилей - Škoda Octavia;

среди легковых автомобилей бизнес сегмента - Mercedes-Benz E-Class;

среди городских кроссоверов - Peugeot E-2008;

среди кроссоверов - Volkswagen Tiguan;

среди внедорожников/SUV - INEOS Grenadier;

среди легковых электромобилей - Porsche Taycan;

среди компактных электрокроссоверов - Hyundai IONIQ 5 N;

среди электрокроссоверов/SUV - Audi Q6 e-tron;

среди гибридных автомобилей - Honda CR-V e:HEV;

среди спортивных автомобилей - Audi RS 6 Avant GT;

среди легковых автомобилей премиум сегмента - Mercedes-Benz E-Class;

среди SUV премиум сегмента - Audi Q7;

среди пикапов - Mitsubishi L200;

среди семейных вэнов - Ford Tourneo Custom;

среди автомобилей для коммерции - Ford Transit Custom;

лучший дизайн - Aston Martin DB12.

Лучшие автомобили - что говорят специалисты

Эксперты портала ISeeCars назвали 15 самых надежных новых автомобилей по своей стоимости. В список вошли, в частности, Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 (хэтчбек), Honda Accord и Subaru Impreza (универсал).

Также ранее специалисты назвали десятку очень надежных моделей с пробегом. Среди них Toyota Land Cruiser (J100), Toyota Prius (третье поколение) и Ford Crown Victoria (второе поколение).

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