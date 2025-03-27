Титул "Автомобиль года 2025" получил Škoda Kodiaq. Также были названы лучшие машины в различных категориях. Об этом сообщается на официальном канале премии "Авто Года в Украине".
Голосование за автомобиль года официально стартовало 13 января 2025 года. При определении победителей учитывали как мнение экспертного жюри, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.
Отметим, что Škoda Kodiaq является среднеразмерным кроссовером, выпускаемым чешским автопроизводителем Škoda Auto, который является дочерним предприятием Volkswagen.
Серийная версия была представлена в сентябре 2016 года в Берлине. Автомобиль имеет в своей основе модульную платформу Volkswagen Group MQB-A2, которую делит с такими моделями, как Volkswagen Tiguan и Volkswagen Tayron.
Победителями в других номинациях стали:
- среди городских легковых автомобилей - Volkswagen Golf;
- среди легковых автомобилей - Škoda Octavia;
- среди легковых автомобилей бизнес сегмента - Mercedes-Benz E-Class;
- среди городских кроссоверов - Peugeot E-2008;
- среди кроссоверов - Volkswagen Tiguan;
- среди внедорожников/SUV - INEOS Grenadier;
- среди легковых электромобилей - Porsche Taycan;
- среди компактных электрокроссоверов - Hyundai IONIQ 5 N;
- среди электрокроссоверов/SUV - Audi Q6 e-tron;
- среди гибридных автомобилей - Honda CR-V e:HEV;
- среди спортивных автомобилей - Audi RS 6 Avant GT;
- среди легковых автомобилей премиум сегмента - Mercedes-Benz E-Class;
- среди SUV премиум сегмента - Audi Q7;
- среди пикапов - Mitsubishi L200;
- среди семейных вэнов - Ford Tourneo Custom;
- среди автомобилей для коммерции - Ford Transit Custom;
- лучший дизайн - Aston Martin DB12.
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