Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Тем не менее далеко не все эти модели стоит рассматривать к покупке.
В издании What Car? назвали 10 лучших компактных кроссоверов с пробегом, которые имеют бюджетный ценник. Эти модели имеют много преимуществ по сравнению с конкурентами.
ТОП-10 лучших недорогих компактных кроссоверов с пробегом:
- SEAT Arona
- Skoda Kamiq
- MINI Countryman
- Renault Captur
- Suzuki Vitara
- Skoda Yeti
- Mazda CX-3
- Suzuki Ignis
- Kia Stonic
- Hyundai Kona
Лидером этого рейтинга стал SEAT Arona. По словам экспертов, на этот кроссовер стоит обратить внимание.
В издании отметили, что SEAT Arona предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник. Эксперты рекомендуют купить эту модель с 1,0-литровым бензиновым двигателем, который обеспечивает низкий расход топлива.
Слабыми сторонами SEAT Arona назвали не самое лучшее качество интерьера и средние показатели надежности. Также эксперты поделились, что эта модель имеет далеко не лучшую шумоизоляцию.
Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты
Ранее эксперты назвали 10 бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива. Все эти модели расходуют менее 6 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.
Кроме того, были определены 10 лучших немецких седанов с пробегом за свои деньги. Эксперты отметили, что эти модели были слишком дорогими, когда продавались новыми, но на вторичном рынке они стали выгодными для покупки.