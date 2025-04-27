По словам экспертов, эти кроссоверы превосходят своих конкурентов / Коллаж УНИАН, фото - SEAT, Skoda

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Тем не менее далеко не все эти модели стоит рассматривать к покупке.

В издании What Car? назвали 10 лучших компактных кроссоверов с пробегом, которые имеют бюджетный ценник. Эти модели имеют много преимуществ по сравнению с конкурентами.

ТОП-10 лучших недорогих компактных кроссоверов с пробегом:

Видео дня
  1. SEAT Arona
  2. Skoda Kamiq
  3. MINI Countryman
  4. Renault Captur
  5. Suzuki Vitara
  6. Skoda Yeti
  7. Mazda CX-3
  8. Suzuki Ignis
  9. Kia Stonic
  10. Hyundai Kona

Лидером этого рейтинга стал SEAT Arona. По словам экспертов, на этот кроссовер стоит обратить внимание.

В издании отметили, что SEAT Arona предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник. Эксперты рекомендуют купить эту модель с 1,0-литровым бензиновым двигателем, который обеспечивает низкий расход топлива.

Слабыми сторонами SEAT Arona назвали не самое лучшее качество интерьера и средние показатели надежности. Также эксперты поделились, что эта модель имеет далеко не лучшую шумоизоляцию.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали 10 бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива. Все эти модели расходуют менее 6 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.

Кроме того, были определены 10 лучших немецких седанов с пробегом за свои деньги. Эксперты отметили, что эти модели были слишком дорогими, когда продавались новыми, но на вторичном рынке они стали выгодными для покупки.

Вас также могут заинтересовать новости: