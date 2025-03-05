У этих моделей очень редко возникают серьезные поломки.

Надежность для многих водителей является одним из самых важных факторов при выборе автомобиля. Это особенно важно для подержанных авто, которые могли обслуживаться прошлыми владельцами не лучшим образом.

Эксперты портала iSeeCars назвали самые надежные подержанные автомобили в своих ценовых сегментах. По их словам, эти модели стоят своих денег.

Всего эксперты составили несколько рейтингов после анализа рынка подержанных автомобилей в США. Они отсортировали модели по возрасту.

Видео дня

ТОП-12 самых надежных легковых в авто с пробегом возрастом до 5 лет:

Honda Fit Volkswagen Passat Buick Encore Kia Rio 5 Door Honda Civic Mazda3 Mitsubishi Outlander Sport Toyota Yaris Toyota Corolla Infiniti Q50 Honda CR-V Mitsubishi Outlander

ТОП-17 самых надежных легковых в авто с пробегом возрастом до 10 лет:

Honda Fit Volkswagen Passat Lincoln MKZ Kia Rio 5 Door Mercedes-Benz CLA Kia Rio Honda Civic Buick Encore Jeep Compass Nissan Versa Toyota Avalon Mazda CX-9 Hyundai Elantra Tesla Model S Ford Fusion Energi Infiniti QX60 Mitsubishi Outlander Sport

Honda Fit (Jazz) оказался лидером обеих рейтингов. По словам экспертов, этот хэтчбек не только надежнее многих других автомобилей, но и выделяется очень низкими затратами на обслуживание.

Другие рекомендации экспертов

Ранее эксперты назвали 4 недорогих кроссовера, которые идеально подойдут водителям любого возраста. По их словам, этими кроссоверами легко управлять, а также они доступнее конкурентов.

Кроме того, были названы 10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом. Отмечается, что у этих кроссоверов редко возникают серьезные поломки.

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