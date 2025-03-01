Не подведут водителей: названы 10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом

В наше время многие автопроизводители выпускают свои кроссоверы. Эти модели предлагают практичные интерьеры и универсальнее некоторых других типов авто. Тем не менее далеко не все кроссоверы выделяются своей надежностью.
Эксперты издания What Car? определили 10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом. В рейтинг вошли только модели в возрасте до пяти лет.
ТОП-10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом:
- Lexus NX - (2014-2021 годы)
- Toyota RAV4 - (с 2019 года)
- Renault Kadjar - (2015-2022 годы)
- Lexus NX - (с 2021 года)
- Honda CR-V - (с 2018 года)
- Volvo XC40 PHEV - (с 2017 года)
- BMW X1 с бензиновым двигателем - (2015-2022 годы)
- Kia Niro Hybrid/PHEV - (2016-2022 годы)
- Mazda CX-5 с бензиновым двигателем - (с 2017 года)
- Kia Sportage - (с 2021 года)
Lexus NX первого поколения оказался самым надежным семейным кроссовером с пробегом. Эксперты выяснили, что у этой модели очень редко возникают поломки.
Также в издании поделились, что Lexus NX предлагает комфортную подвеску и приятную управляемость. По словам экспертов, это лучший выбор для тех, кто хочет получить не только надежный, но и очень практичный кроссовер.
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