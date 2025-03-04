Названы 4 недорогих кроссовера, которые идеально подойдут водителям любого возраста

По словам экспертов, этими кроссоверами легко управлять, а также они доступнее конкурентов.

С возрастом водители все чаще обращают внимание на безопасные и простые в обслуживании автомобили. Также не последнюю роль играет то, насколько легко управлять моделью.

В издании GOBankingRates назвали 4 недорогих кроссовера, которыми легко управлять. Отмечается, что эти модели отлично подойдут пенсионерам и более молодым водителям.

Mazda CX-5

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Mazda CX-5 является идеальным выбором для тех, кто ценит не только комфорт и доступность, но и то, насколько стильно выглядит автомобиль. Эта модель соответствует всем критериям.

В издании U.S. News & World Report рассказали, что Mazda CX-5 отлично подходит для пенсионеров. Этот кроссовер похвалили за приятную управляемость и комфорт.

Buick Encore GX

В издании поделились, что водителям понравится комфорт и компактность этого кроссовера. Несмотря на свои габариты, модель предлагает довольно просторный интерьер.

В издании CarBuzz отметили, что Buick Encore GX предлагает высокие показатели безопасности и надежности. Также модель доступнее многих конкурентов.

Subaru Crosstrek

По мнению Edmunds, Subaru Crosstrek может стать хорошим выбором для тех, кто ищет альтернативу более крупным кроссоверам. Эта модель предлагает богатое оснащение и большое количество вспомогательных систем для водителя.

Кроме того, в издании подчеркнули, что Subaru Crosstrek имеет комфортную подвеску, а органы управления имеют удобное расположение.

Toyota RAV4

В издании поделились, что Toyota RAV4 предлагает богатое оснащение, но доступнее многих конкурентов. Также это достаточно комфортная модель с приятным управлением.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 5 лучших японских автомобилей для экономных водителей. По словам экспертов, обслуживание этих моделей не ударит по кошельку.

Кроме того, были названы 10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом. По словам экспертов, у этих авто редко возникают серьезные поломки.

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