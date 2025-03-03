По словам экспертов, обслуживание этих автомобилей не ударит по кошельку.

Среди автолюбителей распространено мнение, что японские производители выпускают одни из самых надежных автомобилей в мире. Также водители ценят японские модели за невысокую стоимость обслуживания по сравнению с европейскими конкурентами.

Эксперты рассказали изданию GOBankingRates о пяти лучших японских автомобилей, которые подойдут экономным водителям. По их словам, эти модели не требуют больших вложений.

Honda Civic

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Эксперт по автопрому из AutoInsurance.org Мелани Муссон рассказала, что Honda Civic является одним из самых надежных автомобилей, которые сейчас доступны в продаже. Она отметила, что обслуживать эту модель дешевле, чем конкурентов.

"Civic обесценивается медленнее, чем большинство других автомобилей, поэтому, когда вы покупаете его, он сохраняет свою ценность со временем", - добавила Муссон.

Директор по маркетингу компании EpicVIN и эксперт в области автомобильной промышленности Алекс Блэк поделился с журналистами, что Honda Civic имеет низкий расход топлива и довольно прост в обслуживании. Также он посоветовал обратить внимание на подержанные автомобили этой модели, которые можно выгодно купить на вторичном рынке.

Mazda3

В издании напомнили, что Mazda3 доступна в кузовах седан и хэтчбек. Эта модель предлагает приятную управляемость и неплохую динамику разгона.

"На Mazda3 весело ездить, она расходует немного бензина и в целом стоит дешевле, чем Honda Civic или Toyota Corolla. Двигатели Mazda Skyactiv долговечны, а их обслуживание обходится недорого", - рассказал Алекс Блэк.

Toyota Corolla

Toyota Corolla остается одним из самых популярных автомобилей в мире. В этом, в частности, заслуга надежности этой модели, считают в издании.

"Corolla надежна. Она не привередлива и часто служит владельцам более 320 тысяч километров", - заявила Мелани Муссон.

Алекс Блэк согласился с этим мнением и добавил, что на Toyota Corolla стоит обратить внимание из-за дешевых запчастей.

"Эти автомобили будут работать вечно, если вы будете регулярно их обслуживать. Отличный выбор, если вам нужно что-то, что не будет усугублять ваше положение", - сказал эксперт.

Subaru Crosstrek

В издании поделились, что компактный кроссовер Subaru Crosstrek редко сталкивается с поломками. Помимо этого модель поставляется с системой полного привода.

"Crosstrek идеально подходит для водителей, которые ищут что-то, что имеет полный привод и хорошо работает при плохих дорожных условиях", - рассказала Мелани Муссон.

Nissan Versa

"Если вам нужно что-то очень доступное, Versa - один из самых дешевых автомобилей, которые можно купить новыми. Отличный расход топлива и простое обслуживание", - заявил Алекс Блэк.

В издании отметили, что Nissan Versa дешевле многих конкурентов. Более того, модель предлагает богатое оснащение даже в базовой комплектации.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали 10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом. По их словам, у этих кроссоверов редко возникают серьезные поломки.

Кроме того, были названы 13 автомобилей, с которыми не спешат расставаться владельцы. Эксперты отметили, что эти модели способны прослужить 15 лет и более без серьезных поломок.

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