Эксперт отметил, что у Украины начали возникать трудности при поиске компромиссов с Польшей.

Проблемы с экспортом украинского зерна продемонстрировали тот факт, что в случае вступления Украины в ЕС фермеры Польши и Украины будут крупнейшими конкурентами в Евросоюзе.

Об этом в интервью УНИАН заявил политический обозреватель издания Dziennik Gazeta Prawna, публицист и автор книг об Украине Михал Потоцкий, отметив при этом, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут крайне сложными.

"Зерновой кризис - это очень хороший пример того, какие могут быть проблемы между Польшей и Украиной, когда Украина приступит к переговорам о вступлении в Европейский Союз. Потому что фермеры Польши и Украины будут крупнейшими конкурентами в Евросоюзе. Если мы не выучим уроков, не пройдем путь к нормальному компромиссу, который для вас и для нас был бы нормальным уже сейчас, то, когда придет время переговоров, будут проблемы. Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут очень сложными и тяжелые", - заявил Потоцкий.

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Эксперт отметил, что у Украины начали возникали трудности при поиске компромиссов с Польшей.

"Польша, как факт, будет всегда поддерживать вступление Украины в ЕС, потому что мы об этом неоднократно говорили еще со времен Оранжевой революции. И так будет, независимо от того, кто будет у власти. Но будут расходящиеся интересы, темы, в которых надо находить компромиссы. А у нас это, как видим, пока не очень хорошо получается", - заявил Потоцкий.

При этом он подчеркнул, что проблемы с Польшей у Украины начинаются именно тогда, когда у стран не совпадают интересы.

"Когда у нас совпадают интересы, мы сотрудничаем просто замечательно. Речь в частности о поддержке во время войны, в том числе военной поддержке. Оказание экономической поддержки. Поддержки беженцев. Это все у нас прекрасно получается. А когда у нас начинаются расходящиеся интересы, то начинается что-то непонятное", - заявил эксперт.

Он отметил, что для решения этой проблемы нужно налаживать тесные отношения.

"Нужно больше честного разговора, соблюдения того, о чем мы договаривались. И еще важно уметь и стараться понимать внутренние политические расклады. Больше знать друг о друге, о том, что происходит в нашей политике. У нас, на самом деле, могли бы быть лучшие отношения за всю историю польско-украинских, или до того, польско-русских отношений (во времена Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества, – УНИАН). Никаких серьезных проблем нет. Есть расходящиеся интересы, и они всегда будут. Это нормально", - отметил эксперт.

Зерновой кризис и позиция Польши

Весной 2023 года ряд европейских стран запретили ввоз украинского зерна на свою территорию. Позже при содействии Еврокомиссии удалось достичь компромисса с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

Страны согласились не препятствовать транзиту украинской агропродукции в другие страны.

В июне 2023 года действие запрета на ввоз украинского зерна продлили до 15 сентября, однако Польша заявила, что намерена запретить Украине ввозить зерновые продукты на польский рынок и после 15 сентября. В Польше подчеркнули, что это шаг "не против украинцев, а для польских фермеров".

4 августа 2023 года Польша выставила ЕС счет за транзит украинского зерна. Польша заявила, что инвестиции в развитие ее логистической инфраструктуры для наращивания экспорта украинского зерна и других агротоваров должны составлять не менее 1 млрд евро.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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