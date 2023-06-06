Запрет продлен до 15 сентября этого года.

Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины до 15 сентября 2023 года.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Европейской комиссии. Речь идет об импорте пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Отмечается, что эти временные меры были приняты из-за логистических узких мест (пропускная способность) в отношении этих продуктов в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии и при условии, что страны-члены не сохранят никаких ограничительных мер.

В сообщении говорится о возможности существенного улучшения деятельности "коридоров солидарности" и решения вызовов, связанных с транспортировкой зерна из Украины на внешние рынки.

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Импорт продукции из Украины: что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину украинские порты были заблокированы, поэтому наше государство искало другие пути маршруты поставок, в частности через Польшу.

Впоследствии Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с избытком украинской сельхозпродукции. Позже они в одностороннем порядке запретили импорт зерновых из Украины.

В ЕС сначала осудили эти решения, однако впоследствии Еврокомиссия достигла с ними и Румынией соглашения.

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