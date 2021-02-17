За прошлый год Украина импортировала 86,7 тыс. тонн томатов на более чем 77 млн долл.

Украина по итогам 2020 года нарастила импорт тепличных томатов, обновив предыдущий рекорд, установленный годом ранее.

Об этом сообщает EastFruit.

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«За 2020 календарный год импорт тепличных помидоров вырос на 21% и достиг рекордных 86,7 тыс. тонн. Учитывая рост стоимости помидоров, рост импорта в денежном выражении был ещё более существенным и достиг 56%. Всего на импортные томаты украинские импортеры потратили более 77,6 млн долл.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом стандартных торговых наценок украинские потребители в прошлом году потратили на тепличные помидоры импортного производства около 4 млрд грн (приблизительно 145 млн долл.).

Турция в 2020 году поставила в Украину 68,6 тыс. тонн тепличных томатов или 79% от всего украинского импорта. При этом годом ранее доля Турции в поставках достигала 90%.

Больше всего в 2020 году поставки в Украину наращивал Иран, поставляя продукцию через Азербайджан. Объемы поставок выросли за год более чем в восемь раз.

Почти в четыре раза увеличился экспорт тепличных помидоров из Беларуси. В три с половиной раза выросли поставки тепличных томатов из Польши – страна впервые за сезон поставила в Украину более 10 тыс. тонн помидоров.

Как отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и аналитик EastFruit Андрей Ярмак, указанные страны имеют преимущество перед Украиной в виде теплого климата или дешевых энергоносителей, что позволяет вырастить в тепличных условиях низкую по стоимости продукцию.

«Естественно, что в таких странах, как Турция, где климат намного мягче и расходы на обогрев теплиц либо минимальны, либо вообще равны нулю, себестоимость выращивания тепличной продукции намного ниже. А цена и далее играет важнейшее значение для небогатого украинского потребителя, что и является главной причиной растущего объема импорта», — поясняет эксперт ФАО.

В то же время, Украина в 2020 году увеличила экспорт тепличных томатов собственного производства на 20%. Эксперты отмечают, что первые значительные экспортные поставки украинской продукции в ОАЭ и Нидерланды и увеличение экспорта в Эстонию, Латвию и Литву. Также резко вырос экспорт украинских помидоров в Молдову.

Что этому предшествовало

Экспорт агропродукции из Украины по итогам 2020 года остался почти на уровне предыдущего года (22,2 млрд долл.), а импорт вырос на 14% (до 6,5 млрд долл.).

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Автор: Анна Нагорная