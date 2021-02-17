Украина по итогам 2020 года нарастила импорт тепличных томатов, обновив предыдущий рекорд, установленный годом ранее.
Об этом сообщает EastFruit.
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«За 2020 календарный год импорт тепличных помидоров вырос на 21% и достиг рекордных 86,7 тыс. тонн. Учитывая рост стоимости помидоров, рост импорта в денежном выражении был ещё более существенным и достиг 56%. Всего на импортные томаты украинские импортеры потратили более 77,6 млн долл.», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом стандартных торговых наценок украинские потребители в прошлом году потратили на тепличные помидоры импортного производства около 4 млрд грн (приблизительно 145 млн долл.).
Турция в 2020 году поставила в Украину 68,6 тыс. тонн тепличных томатов или 79% от всего украинского импорта. При этом годом ранее доля Турции в поставках достигала 90%.
Больше всего в 2020 году поставки в Украину наращивал Иран, поставляя продукцию через Азербайджан. Объемы поставок выросли за год более чем в восемь раз.
Почти в четыре раза увеличился экспорт тепличных помидоров из Беларуси. В три с половиной раза выросли поставки тепличных томатов из Польши – страна впервые за сезон поставила в Украину более 10 тыс. тонн помидоров.
Как отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и аналитик EastFruit Андрей Ярмак, указанные страны имеют преимущество перед Украиной в виде теплого климата или дешевых энергоносителей, что позволяет вырастить в тепличных условиях низкую по стоимости продукцию.
«Естественно, что в таких странах, как Турция, где климат намного мягче и расходы на обогрев теплиц либо минимальны, либо вообще равны нулю, себестоимость выращивания тепличной продукции намного ниже. А цена и далее играет важнейшее значение для небогатого украинского потребителя, что и является главной причиной растущего объема импорта», — поясняет эксперт ФАО.
В то же время, Украина в 2020 году увеличила экспорт тепличных томатов собственного производства на 20%. Эксперты отмечают, что первые значительные экспортные поставки украинской продукции в ОАЭ и Нидерланды и увеличение экспорта в Эстонию, Латвию и Литву. Также резко вырос экспорт украинских помидоров в Молдову.
Что этому предшествовало
Экспорт агропродукции из Украины по итогам 2020 года остался почти на уровне предыдущего года (22,2 млрд долл.), а импорт вырос на 14% (до 6,5 млрд долл.).
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