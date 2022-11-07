Пока что розничные цены остаются высокими, констатируют в ведомстве.

На украинском рынке оптовые цены на яйца снизились на 10%.

Как сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире информационного телемарафона, дефицита базового набора продуктов нет. Однако иногда возникает дисбаланс цен, как это было с гречкой. Но засеяли больше площадей, собрали новый урожай – цены упали. Так же возник дисбаланс с ценой на яйца.

"Дисбаланс с яйцами был связан с несколькими факторами, в том числе с очень низким спросом летом. Многие украинцы потом вернулись домой и возник этот дисбаланс. Производители уже заложили существенное увеличение поголовья, но этот процесс длится до 5 месяцев от закладки до процесса, когда курица начинает полноценно нестись. Поэтому был рост цен. Пока что розничные цены остаются высокими, но оптовые цены уже на этой неделе снизились на 10%", - сказал Высоцкий.

Видео дня

Он заверил, что вскоре и потребители почувствуют снижение цен. Кроме того, по его словам, после восстановления поголовья кур стоимость яиц вообще вернется к рыночно обоснованной.

Цены на яйца в Украине

Как сообщал УНИАН, по словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, стоимость яиц выросла в конце сентября - в начале октября из-за повышения цен на комбикорм для кур и увеличения затрат птицефабрик на энергоносители и поддержания температуры.

18 октября директор Союза птицеводов Сергей Карпенко прогнозировал, что цены на яйца стабилизируются до конца октября, а в ноябре начнут снижаться.

По его словам, рост цены на яйца вызвали сезонные колебания количества продукции, уменьшение количества производителей яиц в предыдущие два года и полномасштабное вторжение РФ.

В конце октября в Минагрополитики сообщили, что в Украине закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались. В ведомстве подчеркнули, что с начала сентября цена на яйца в среднем по Украине выросла с 29,91 грн за один десяток до 62,01 грн по состоянию на 27 октября.

2 ноября стало известно, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины с ассоциацией "Союз птицеводов Украины" заключили меморандум, направленный на стабилизацию цены на куриные яйца и недопущения превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которым яйца поставляются в торговые сети.

Вас также могут заинтересовать новости: