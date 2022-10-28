С начала сентября 2022 года цена на яйца выросла с 29,91 грн за 1 дес. в среднем по Украине до 62,01 грн по состоянию на 27 октября.

Закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались.

Об этом говорится в заявлении Минагрополитики и продовольствия Украины.

"Как и ожидалось, рост почти остановился - 20 октября средняя закупочная цена торговыми сетями составляла 59,6 грн за 1 десяток (+3 п.п. к цене 13.10), а сегодня (27 октября) цена составляет 60,1 грн за 1 десяток, что на 1 п.п. выше цены на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

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В ведомстве отметили, что производители восстанавливают поголовье птицы для обеспечения спроса и стабилизации рынка.

"Ориентировочно до конца года посадят как минимум +6,5 млн шт. птицы, что на 35-40% больше по сравнению с поголовьем сентября. От момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев). Также, можем ожидать снижения цены до экономически обоснованной. Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены", - отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

В ведомстве отметили, что на рост цены повлиял сезонный спрос, значительное сокращение поголовья кур и падение производства, из-за военных действий предприятия значительно сократили или вообще прекратили свою деятельность. Из-за войны была частично приостановлена инкубация яйца для получения молодняка птицы.

Наибольший процент падения производства зафиксирован в апреле 2022 года. Тогда было произведено 3 780 млн шт. яиц, что на 17,3% меньше производства в апреле 2021 года (4 573 млн шт.). С мая спад производства вышел на плато, а начиная с июля падение незначительно ускорилось (-0,7 п. п.). В сентябре темп падения уменьшился, было произведено 9 295 млн шт. яиц, что на 15,7% меньше, чем за сентябрь 2021 года.

Сейчас рост розничной цены существенно замедляется, если неделю назад цена выросла на 9 п. п., то, по состоянию на сегодня, с 21.10 по 27.10 цена выросла на 4 п. п.

Цены на яйца во время войны в Украине:

10 мая 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о том, что цены на мясо и яйца "взлетят" во многих странах из-за войны в Украине

В сентябре директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозирует, что через несколько месяцев существенно подскочит стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины.

10 октября 2022 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о том, когда снизятся цены на яйца в Украине.

11 октября 2022 года в Минагрополитики пояснили, что происходит с ценами на яйца.

По состоянию на 21 октября 2022 года цены на яйца в Украине достигали 80 гривень за десяток.

21 октября Антимонопольный комитет начал проверку космических цен на яйца.

С начала сентября 2022 года цена на яйца выросла с 29,91 грн за 1 дес. в среднем по Украине до 62,01 грн по состоянию на 27 октября. При том наибольший прирост (16% к предыдущей неделе) наблюдался 07 октября до цены зафиксированной 30 сентября.

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