Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия.

Значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

В разведке отметили, что наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. "Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Также в разведке сообщили, что в Пологах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в РФ. Также с этой целью изымается урожай в Энергодаре, его отправят в направлении Каменки Днепровской. "Под охраной военных выехала колонна российских Камазов и DAF загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым", - сообщили в разведке.

А в селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются к российской границе.

Также 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым. "Есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – свекла, картофель, капуста", - сообщили в разведке.

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